Canottieri Limite verso le elezioni: per la prima volta candidate due donne

Sabato 19 giugno e domenica 20 giugno ci saranno le votazioni per rinnovare il direttivo della Società Canottieri di Limite.

Per la prima volta dalla fondazione della società, avvenuta nel 1861, due donne si sono candidate per farne parte.

Una è Roberta Vezzosi, con alle spalle varie esperienze nello sport, a partire da quello con la esse maiuscola, come dice lei, l'atletica leggera dal 1972 al 1978, passando poi dallo sci al tennis al nuoto, per approdare al calcio femminile, campionato serie D, dal 1985 al 1990. Dopo altre varie attività, consolidando nel frattempo il suo ruolo di giudice di partenza regionale dal 1984, in nazionale, nell'ambito della Federazione Italiana di Atletica Leggera, raggiunto nel 2004.

Ha gettato l'ancora a Limite nel 2015, quasi per scherzo iniziando come supporter delle Astro Dragon Ladies, poi ha partecipato a tre manifestazioni della Voga Longa a Venezia nel 2016, 2017 e 2018 per poi arrivare ai giorni nostri come capovoga dragon boat del Dragon Limite, ad oggi con buoni risultati di squadra e conquistando nel frattempo anche titoli nazionali con i Canottieri Comunali di Firenze.

Roberta rappresenta le donne del gruppo Dragon Limite e le donne rosa di Astro.

Queste candidature evidenziano che, anche in una società che fino ad oggi ha espresso candidature maschili, è giunto il momento per fare entrare delle quote rosa.

Loro potranno portare una voce che tenga conto anche delle esigenze del sesso femminile in un ambiente fino ad oggi molto maschile. Tutte le donne frequentatrici di questa bella società vogliano con determinazione e forza sostenere le donne candidate.