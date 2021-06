Cene all'aperto, cambia la viabilità a Empoli

Come lo scorso anno ma con un miglioramento più marcato della situazione pandemica, tornano le cene all’aperto a Empoli nei giorni del weekend, alcuni ristoranti utilizzeranno lo spazio pubblico della strada.

Da giovedì 4 giugno a domenica 3 ottobre 2021, chiusura del primo tratto di Via Curtatone e Montanara, compreso tra Via Palestro e Via Ricasoli, a partire dalle 18.30 fino all'orario stabilito dai decreti Ministeriali vigenti, al fine di consentire tutte le attività inerenti alla somministrazione di pasti e bevande del pubblico esercizio che ne ha fatto esplicita richiesta.

Qui sarà posto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati.

Per immettersi in Via Curtatone e Montanara e proseguire verso Piazza della Vittoria la viabilità prevede di entrare in questa strada passando da Piazza Don Minzoni, oppure utilizzando Via Ricasoli da Via Palestro.