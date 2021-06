Concerto di fine anno del Fibonacci al Giardino Scotto

Si è svolto ieri al Giardino Scotto di Pisa il concerto di fine anno dell'Istituto Comprensivo Fibonacci, che ha inaugurato la stagione estiva del Teatro Verdi di Pisa. A presenziare la bellissima iniziativa che ha raccolto tantissimi ragazzi e le loro famiglie per un pomeriggio di musica, l’assessore alle politiche educative e scolastiche Sandra Munno, che ha accolto genitori, alunni e insegnanti, per complimentarsi con loro del lavoro svolto durante l’anno scolastico.

“Malgrado le restrizioni dell'emergenza sanitaria abbiano gravemente inciso sulla didattica in presenza ed in particolare sulle attività di formazione musicale – ha dichiarato Sandra Munno - gli studenti, guidati dai docenti della sezione musicale dell'Istituto, hanno dimostrato di aver saputo vincere tutte le difficoltà in questa corsa ad ostacoli e ci hanno regalato un pomeriggio di musica di alto livello e forti emozioni, come mancavano da tanto tempo. La scelta dei brani e il suggestivo contesto del Giardino Scotto hanno creato un'atmosfera magica e armoniosa. Un'occasione per ribadire che la scuola può essere il luogo migliore non solo per acquisire competenze, ma anche per condividere le passioni. La musica ha una valenza educativa e svolge un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi e nello scambio di valori tra generazioni.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa