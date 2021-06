Concerto per Gianni Rodari a San Casciano

Note e parole per celebrare la figura del grande scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. Si terrà questa sera alle ore 18 nell’arena entro le mura di San Casciano (via Lucardesi) il concerto di chiusura del progetto #Rodari100, promosso dal Comune a cura della storica dell’arte Giovanna Maria Carli in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Il Principe. In-canti musicali per la pace è il titolo dell’evento di chiusura del percorso culturale dedicato a Gianni Rodari, nell’ambito delle celebrazioni rodariane. L’iniziativa allieterà il pubblico nel rispetto delle normative anticovid (accesso su prenotazione) con le letture teatrali di Tiziana Giuliani e gli interventi musicali di Michele Bianchini, Stefano Cencetti, Laura Gallenga e le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Il Principe. Introdurranno la serata il sindaco Roberto Ciappi e il dirigente scolastico Marco Poli. L’evento è realizzato con il contributo di ChiantiBanca.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa