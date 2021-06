Coronavirus Empoli e Cuoio, 14 contagi e due decessi

Sono 69 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro.

Risultano 4 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e avvenuti 3 in provincia di Firenze e 1 in provincia di Pistoia. Tra questi segnaliamo due decessi in zona Empolese: una donna di 76 anni di Certaldo e una donna di 77 anni di Empoli, entrambe scomparse all'ospedale di Prato.

Di seguito il dettaglio:

38 casi in provincia di Firenze di cui 9 in zona empolese

Bagno a Ripoli 2

Calenzano 3

Campi Bisenzio 2

Fiesole 1

Figline Incisa Val D'Arno 1

Firenze 12

Firenzuola 1

Pelago 1

Rufina 1

Scandicci 1

Scarperia e San Piero 1

Sesto Fiorentino 2

Signa 1

9 casi in zona empolese

Cerreto Guidi 1

Certaldo 1

Empoli 2

Fucecchio 4

Montelupo Fiorentino 1

20 casi in provincia di Prato

Montemurlo 3

Prato 16

Vernio 1

6 casi in provincia di Pistoia

Montale 1

Montecatini Terme 1

Pistoia 1

Quarrata 1

Sambuca Pistoiese 1

Uzzano 1

5 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 2

Montopoli e Val D'Arno 1

San Miniato 1

Santa Croce sull'Arno 1

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa