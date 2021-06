Coronavirus, Giani: "La Toscana dal 30 maggio ha dati da zona bianca"

"La Toscana ha dati da zona bianca dal 30 maggio". A dirlo è il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine della consegna del Pegaso d'Oro a Andrea Ceccherini. "Non si arriva a mille contagiati negli ultimi sei giorni - ha detto Giani -, la vaccinazione va avanti bene e spedita".

Sull'ipotesi di Toscana zona bianca dal 21 giugno il presidente ha aggiunto: "I dati di stamattina sono a 33 su 50, che è il limite oltre il quale appunto si va nella zona gialla. La Toscana ha dati da zona bianca dal 30 di maggio: devono essere 21 i giorni che sono stati posti dalla legge".

"Onestamente non è che cambi molto, da zona gialla a zona bianca. Cambia il coprifuoco, ma dal 7 giugno il coprifuoco è a mezzanotte, conseguentemente la Toscana si rivela in questi giorni una delle regioni nelle quali possiamo ripartire con il turismo, con le nostre attività relazionali, con i momenti positivi come quello che stiamo ora vivendo" ha concluso Giani.