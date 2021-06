Auto contro guard rail in Fi-Pi-Li, incidente mortale a Navacchio

Tragico incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno: Giulio Braghieri, un uomo di 56 anni residente a Calcinaia, è morto dopo essere finito con l'auto contro il guard rail. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 23 di venerdì 4 giugno all'altezza di Navacchio (Cascina).

Il mezzo, una Ferrari F355, viaggiava in direzione Firenze quando, per cause da chiarire, è uscito fuori strada ed è finito contro il guard rail di destra. L'auto si è incastrata e la vittima è stata estratta dalle lamiere priva di vita.

Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e Cascina oltre alla polizia stradale, che ha fatto i rilevamenti. Presenti anche i sanitari inviati dal 118, il medico ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo.