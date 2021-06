I centri estivi "Le rondini" spiccano il volo a San Casciano: il programma 2021

Sport, natura, musica, arte e tanto divertimento con “Le Rondini” che spiccano il volo d’estate. Una nuova primavera, fatta di gioco e movimento, guiderà l'estate dei più piccoli. Dal 14 giugno ha inizio il viaggio dello stare insieme imparando e della ritrovata normalità tra gli spazi pubblici di San Casciano con il programma di centri estivi “Le Rondini”, promosso dal Comune e organizzato dai gestori, entrati a far parte dell'albo, appena costituito dalla giunta Ciappi in base alle linee guida ministeriali. Luoghi accoglienti e spaziosi, progetti ludico-educativi e occasioni di divertimento intessono un ampio ventaglio di attività originali e creative nei giardini delle scuole, nei parchi pubblici e negli impianti sportivi. Le attività si rivolgono a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni. “Abbiamo messo in piedi un programma ricco e variegato - dichiara l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti - per offrire un supporto alle famiglie e consentire ai nostri bambini e ragazzi di vivere l'estate in piena spensieratezza, giocando e divertendosi, con proposte di qualità che si svolgeranno nel rispetto delle misure antiCovid”.

L'asilo Nido il Cucciolo apre le porte dal 1 al 23 luglio per bambini tra i 12 mesi e i 5 anni (ore 8-16.30). I piccoli saranno coinvolti in attività di manipolazione, giochi d’acqua, creazione di colori naturali, tra arte, ambiente ed esplorazione della realtà. Info: 055 820855. La scuola paritaria “Maria Consolatrice” (piazzetta Samonà) propone un centro estivo per i più piccoli. Contatti: 375 6747341, 375 6747424.

Il Centro Estivo La Casa di Marzapane, in programma dal 5 al 30 luglio, si svolgerà presso la scuola dell’infanzia del Bargino (ore 8.00-17.30) con un carnet ricco di attività tra cui laboratori di pittura, fotografia, esperienze teatrali, realizzazione di strumenti musicali. Contatti: 055 8249326, 389 1817274.

Per i ragazzi più grandi (7-14 anni) la missione è quella di sperimentare l’indiana Jones che c’è in ognuno di loro. Dopo il successo della scorsa edizione, torna l'avventura tra sport e scoperta della natura nell’area del fluviale Parco della Botte. Dal 14 giugno al 30 luglio l'Associazione sportiva La Botte, in collaborazione con i Comuni di San Casciano e Barberino-Tavarnelle, organizza per il diciassettesimo anno i centri estivi con l'intento di offrire ai ragazzi un'attività sicura e stimolante, supportata da operatori qualificati. Le giornate si articoleranno tra attività ricreative, sportive e ludiche. Il pranzo è espresso e preparato dal ristorante La Botte. Il servizio di trasporto per tutti i turni sarà garantito dall'amministrazione comunale. Orario: 8-17. Contatti: 339 8239283, Paolo 335 6147259 Cecilia 334 3067889.

Nel campo sportivo altre attività sono organizzate da Us Sancascianese Calcio Asd, Sancaballet, Scuola Tennis Cerbaia, ASD Pattinando, ASD Dynamic System. Anche la società Aquatica propone un centro estivo, a turni settimanali, incentrato sulla pratica sportiva del nuovo, rivolta a bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni. L'attività si svolgerà presso la Piscina del Chianti. Info: 055 8290298.

Tutte le informazioni sui corsi promossi dal comune sono disponibili online al seguente link: https://www.sancascianovp.net/eventi-notizie/centri-estivi-anno-2021

Si estende per tutta l'estate, da giugno a settembre, il piano scuola Un ponte per il nuovo inizio. L'istituto comprensivo Il Principe di San Casciano, diretto da Marco Poli, propone percorsi didattici/educativi per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado con l'obiettivo di favorire la relazione, la socializzazione e il rinforzo e il potenziamento delle competenze disciplinari, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021-22. Iscrizioni entro il 15 giugno. Info: https://scuolasancasciano.it/wp/2021/06/01/piano-scuola-estiva-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio/.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino