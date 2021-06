Il Confine della Luce, mostra alla Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione

Da martedì 8 e fino al 24 giugno sarà possibile vedere o visitare la nuova mostra del ciclo “Mostre in Vetrina” alla Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione.

L’esposizione, dal titolo “Il Confine della Luce”, racconta la nostra distanza dalla luce nella sua triplice accezione, reale e virtuale per i lavori di "Screenshot” e interiore per le fotografie di "bLack - back to the Light”, dove il nero gioca da padrone mettendoci davanti ad un bivio, restare nell’oscurità o scegliere la luce.

Lo screenshot è una schermata-video: un'immagine catturata in un determinato istante sul display di un dispositivo multimediale e salvata come file indipendente.

Il Confine della Luce - Alberto Benedetti

Dice Alberto: “Scorrendo orizzontalmente la vista di alcune fotografie che ho scattato con la mia fotocamera mirrorless ho iniziato a scattare screenshot tra due porzioni di immagini diverse includendo anche la barra verticale nera che le distanziava. Ho notato porzioni di fotografie diverse che sembravano cercarsi per dialogare tra loro, descrivendo, attraverso il mare, la socialità di Follonica (il paese in cui vivo). È nata così un’occasione per riflettere sul tema della distanza tra il mondo reale e quello virtuale ma anche tra ciò che tiene unite le persone e ciò che le divide”.

Ognuna delle dodici cornici è retroilluminata da una striscia led a forma di ferro di cavallo che illumina – tramite un interruttore accessibile dal retro che alimenta a sua volta una batteria da 9 volts – uno screenshot stampato su carta lucida cm 10x15 opportunamente scelta per ricreare la suggestione dello schermo luminoso di un tablet.

bLack: back to the Light è un ritorno alla luce dopo un periodo buio. Dodici scatti stampati su carta fotografica satinata 10x15, la cui superficie è interamente applicata su passepartout per accentuare la profondità dell’immagine. Ogni fotografia è installata all'interno di una cornice nera che richiama la suggestione di una finestra domestica. La sequenza delle fotografie esposte narra il breve racconto di un ritorno alla normalità: un affacciarsi di notte da una finestra della propria casa per ritrovare il coraggio di camminare nelle vie del mondo.

Sarà possibile visitare la mostra negli orari di apertura della Galleria (lunedì e mercoledì 10 - 13, martedì, giovedì, venerdì e sabato 10 - 13 e 16:30 - 19:30) o su appuntamento (Cora: 347 4855329) nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

