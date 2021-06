In-Canti musicali per la pace, nuove generazioni in scena a San Casciano

In-Canti musicali per la pace è il nuovo appuntamento con la musica delle nuove generazioni, in scena una rappresentanza dei bambini e delle bambine dell'Istituto comprensivo Il Principe di San Casciano in val di Pesa diretto dal professor Marco Poli.

Il progetto ideato e curato da Giovanna M. Carli è la continuazione di Gianni Rodari 100, ovvero dei festeggiamenti per il centenario di Gianni Rodari che hanno visto il Comune di San Casciano insieme alle Scuole partecipare attivamente con mostre e interventi artistici e culturali durante tutto il 2020.

Sabato 5 giugno 2021 alle 18, all'interno dell'Arena dentro le mura, l'ingresso è riservato ai PRENOTATI per il rispetto delle norme anti contagio, si darà vita al sogno chiamato pace. Musiche dei popoli verranno suonate e interpretate dalle studentesse e dagli studenti diretti dai maestri Laura Gallenga, Michele Bianchini e Stefano Cencetti. "Il nostro istituto è davvero speciale - dichiara Marco Poli, dirigente di Scuole San Casciano - perché abbiamo un curricolo verticale di musica che copre, per tutto l'anno, tutti i bambini del comprensivo, dai 3 agli 11 anni. Il percorso trova poi il suo naturale sfogo nell'indirizzo musicale (ma non solo) che ha la scuola media. Il lavoro di potenziamento musicale viene svolto da Laura Gallenga e da Stefano Cencetti, e, a seconda delle loro inclinazioni e competenze, si basa su coralità, ritmo, musica e movimento, ma sempre comunque fondato sul lavoro d'insieme". Un fiore all'occhiello dunque che pochi istituti scolastici possono vantare perché a San Casciano questo è strutturato e continuativo e copre tutte le fasce di età.

"Gli alunni - dichiara il maestro Cencetti - imparano i fondamenti della musica, i primi rudimenti grammaticali di essa. Cantano, ballano, fanno performance finali (importantissime e non come mero momento esibizionistico, ma come momento autentico di prova di sé con l'aiuto degli altri.". "Ringrazio le Istituzioni e tutte le insegnanti e gli insegnanti - continua il professor Poli - per accompagnare gli allievi in questo percorso di scoperta di se stessi e dei proprio talenti. Ringrazio di cuore Carla Ghirlandini per la preziosa collaborazione".

Un'offerta formativa importante quella musicale e dei percorsi di cittadinanza se pensiamo ai ragazzi che arrivano all'esame di terza media e fin dal primo anno di scuola dell'infanzia fanno performance per i pari e i genitori. "Questi ragazzi - conclude il Dirigente scolastico - hanno sicuramente avuto qualche possibilità in più di rassicurare se stessi nei momenti di prova, e di affrontarli in maniera allenata".

“Va in scena la musica come linguaggio universale portatore di pace – dichiara Giovanna M. Carli – e che sia suonata dai bambini e delle bambine, è qualcosa che tocca il cuore. Le parole di pace, poi, di Gianni Rodari saranno, nello spettacolo, il filo rosso che unirà la musica e le parole recitate dall'attrice e drammaturga Tiziana Giuliani che interpreterà, tra gli altri, un testo a cui sono particolarmente legata: La guerra delle campane. Un momento di riflessione importante, dunque, per stare insieme e cantare e suonare per la pace. Scriveva Rodari: Ci sono cose da fare ogni giorno: / lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola / a mezzogiorno. / Ci sono cose da fare di notte: / chiudere gli occhi, dormire, / avere sogni da sognare, / e orecchie per non sentire./ Ci sono cose da non fare mai, / né di giorno né di notte, / né per mare né per terra:/ per esempio, la guerra. Penso dunque che l'autore abbia sempre molto da dire soprattutto nelle tematiche riguardanti la cittadinanza, i valori e i diritti".

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa e grazie al contributo di ChiantiBanca. In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a data da destinarsi. Si può partecipare allo spettacolo solo prenotandosi, scrivendo a: rodari100@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa