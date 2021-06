Incendio Ponte a Greve, operai sentiti in procura come testimoni

A seguito dell'incendio che ha interessato il centro commerciale di Ponte a Greve, sono stati sentiti in procura come testimoni alcuni degli operai che stavano lavorando all'impermeabilizzazione del tetto. Durante questa operazione è scaturito l'incendio, che ha provocato il crollo della copertura del tetto. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, che sono andate avanti per ore e durante tutta la notte seguente all'incendio, hanno potuto evitare che le fiamme coinvolgessero l'intera area. Interessati il supermercato Coop, il magazzino e alcuni negozi.

Secondo quanto appreso altri operai saranno ascoltati oggi e lunedì. L'inchiesta sulle cause del rogo, nella quale è ipotizzato il reato di incendio colposo, resta a carico di ignoti. La procura nei prossimi giorni nominerà dei tecnici, che avranno il compito di effettuare una consulenza per accertare eventuali scorrettezze durante i lavori dell'impermeabilizzazione del tetto, nella fase di posa della guaina bituminosa.

