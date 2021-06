Lions Club dona congelatore alla Misericordia di Empoli

Il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni ha donato un congelatore a pozzetto alla Misericordia di Empoli. E’ stato consegnato nei locali della Misericordia di via XI febbraio venerdì 4 giugno alla presenza del Vice Presidente del Club Avv. Roberto Carli e del Coordinatore della Misericordia Dott. Fabrizio Sestini. Sono intervenuti anche alcuni soci del Lions Club predetto e volontari della Misericordia. Grazie alla donazione del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni al Banco Alimentare, la Misericordia di Empoli potrà usufruire di generi alimentari, tra cui surgelati, per un valore di 5.100 euro. In base ad un accordo tra il Distretto 108LA Toscana ed il Banco Alimentare, quest’ultimo consegnerà alla Misericordia il triplo delle derrate alimentari pagate dal Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, per un valore totale di euro 5.100. Il Distretto 108LA , grazie alla collaborazione dei Lions Clubs che lo formano, ha regalato al Banco Alimentare anche quattro mezzi per il trasporto dei congelati che andranno a rifornire le Associazioni che, come la Misericordia di Empoli, hanno ricevuto in regalo da un Lions Club il pozzetto congelatore.

Fonte: Ufficio stampa