Lutto al San Jacopo per la scomparsa della dottoressa Nadia Bonechi

Lutto all'ospedale San Jacopo per la morte della dottoressa Nadia Bonechi che fino allo scorso 6 gennaio ha lavorato nel reparto di Anestesia e Terapia Intensiva.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio (5 giugno) alle Cappelle della Misericordia (in via del Can Bianco) alle ore 16,45 a Pistoia.

Addolorato tutto il personale del reparto che in queste ore si stringe ai familiari per la scomparsa della dottoressa che proprio domani avrebbe compiuto 63 anni.

"Una cara amica oltre che una collega stimata, di grande professionalità e umanità, una perdita per tutti noi" - ha commentato il direttore del reparto Leandro Barontini che, insieme al direttore dell'ospedale la dottoressa Lucilla Di Renzo, e anche a nome della direzione generale, esprime vicinanza al fratello Valter, alla cognata e alla nipote e al compagno Marco Prete, radiologo, per la perdita di Nadia.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa