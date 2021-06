Open day di canoa al lago di Gavena

Domenica 6 Giugno dopo un lungo e forzato periodo di pausa, torna l'OpenDay, un occasione fantastica per provare senza impegno ad immergersi nella natura a bordo di uno dei mezzi più antichi,la canoa. Il tutto gratuitamente e seguiti da istruttori Federali, navigando in una meravigliosa oasi naturale come il Lago di Gavena nel Ccomune di Cerreto Guidi.

L'accesso al Lago è aperto dalle 10.00 alle 19.00 di domenica e per partecipare basta saper nuotare e avere tanta voglia di divertirsi e provare un mondo nuovo. Il tutto in totale sicurezza in linea al protocollo delle norme anti Covid. Per informazioni rivolgersi a info@canoaclubturistipersvago.it.