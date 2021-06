Sorpreso a rubare nell'aeroporto del Cinquale, due addetti lo fermano: arrestato

Nella giornata di ieri un uomo si è introdotto nell'aeroporto del Cinquale a Massa, ed è riuscito a rubare l'incasso dell'Aero club. Però ad accorgersi della sua presenza e a fermarlo sono stati due addetti al servizio antincendio. I due addetti infatti si sono accorti che l'uomo, un 57enne di La Spezia, stava entrando all'interno dell'aeroporto da un'area riservata al parcheggio, per poi dirigersi verso gli uffici dello scalo. Qui il 57enne avrebbe trovato su un tavolo una borsa con dentro 510 euro di incasso. Una volta afferrata e, mentre stava per fuggire, gli addetti hanno iniziato a domandare a gran voce chi fosse e perché si trovasse in quel posto. Dopo un tentativo di fuga inseguito dai due lavoratori, l'uomo è stato raggiunto e, appreso che la polizia era in arrivo sul posto ha restituito la borsa.

All'arrivo degli agenti il 57enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Nei suoi confronti è stata adottata la misura preventiva del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Massa.