Successo per L'Anima di Volterra, CRV: "I sei posti di lavoro creati potranno aumentare"

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione di L’Anima di Volterra - il nuovo progetto fortemente voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e dalla Parrocchia della Basilica della Cattedrale di Santa Maria Assunta - per un’inedita valorizzazione di Piazza San Giovanni e dei monumenti che vi si affacciano, e già sono attestate presenze record di visitatori.

Le meraviglie di Piazza San Giovanni: il Duomo, il Battistero e l’Antico Ospedale Centro Espositivo Santa Maria Maddalena, sono racchiuse in un nuovo percorso di scoperta che ha entusiasmato i tantissimi visitatori in larga parte italiani provenienti dal nord e stranieri prevalentemente tedeschi.

“È grande la soddisfazione per questi primi risultati che denotano un grande successo di pubblico e di gradimento - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - il progetto che mira alla valorizzazione di quel luogo dove pulsa il cuore, ma anche l’anima della comunità volterrana, rappresenta un ulteriore servizio per Volterra, non è in concorrenza con nessuno, ma anzi arricchisce l’offerta culturale della città, consentendo diverse opportunità di visite a monumenti avvalorati e riscoperti sotto una nuova luce. Sicuramente c’è stata una certa diffidenza nei confronti di questo progetto - precisa Pepi - ma ha prevalso la nostra determinazione che ci ha guidato nel corso degli ultimi due anni, supportati dall’esperienza, professionalità e capacità promozionale di Opera Laboratori. Grande merito, riconoscenza e gratitudine ai membri della Commissione Centro Espositivo della Fondazione CRV, Lilia Silvi, Massimo Carlesi e Alessandro Furiesi, per l’impegno profuso e la capacità di interloquire nelle vari fasi, non sempre facili, del percorso che ci ha portato qui oggi. Intanto nel concreto, sono stati creati sei posti di lavoro che potranno aumentare nel tempo, e inoltre la Fondazione è riuscita a trovare un utilizzo adeguato ed efficiente del suo centro espositivo”.

Per tutte le info www.animadivolterra.it

Fonte: Fondazione CRV