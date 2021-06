Turismo a Gambassi Terme, Lega: "Enormi potenzialità inespresse"

Il Gruppo consiliare della Lega al Comune di Gambassi Terme insieme al Consigliere Nazionale ANCI Marco Cordone, sulle presenze turistiche nel 2020, nella cittadina termale valdelsana: enormi potenzialità inespresse che devono essere liberate anche con il supporto delle Istituzioni.

"Analizzando con Marco Manuelli e Nicola Borri, rispettivamente Capogruppo e Consigliere comunale della Lega nel Comune di Gambassi Terme, i dati delle presenze turistiche del 2020 nell'Empolese Valdelsa (fonte Città Metropoliana di Firenze), dati che purtroppo hanno risentito fortemente della pandemia da Covid 19, osserviamo che oltre il 45% delle presenze turistiche (143.928 su un totale di 311.077), è costituito dai dati di Montaione (114.510) e Gambassi Terme (29.418), i cosiddetti due contigui piccoli Comuni ovvero inferiori ciascuno ai 5.000 abitanti, della Valdelsa fiorentina", così si esprime Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI in quota Lega), che continua: "Questi dati, rilevati comunque durante un'annata segnata dal Covid 19, dimostrano l'enorme potenzialità dei due 'piccoli' Comuni valdelsani e nella fattispecie di Gambassi Terme, unico Comune termale di tutta la Città Metropolitana di Firenze". Cordone, Manuelli e Borri, chiosano la loro analisi, rilevando che: "Allo stesso tempo, Montaione, con le sue 114.510 presenze turistiche per l'anno 2020, fa quasi 4 volte le presenze di Gambassi Terme(29.418) e questo, ci deve far riflettere, perché Montaione ha si, una tradizione turistica consolidata negli anni, arricchita da attrattive come Castelfalfi, la Gerusalemme di San Vivaldo etc., ma allo stesso tempo, il centro termale valdelsano ha delle potenzialità turistiche ancora inespresse, le quali devono essere liberate anche con adeguati supporti istituzionali che non c'è sembrato di vedere negli anni ed inoltre, è anche una questione di mentalità e di convinzione, secondo noi".

Fonte: Gruppo Consiliare Lega Salvini Gambassi Terme