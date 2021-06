Uscito dai domiciliari, viene sorpreso con l'hashish: arrestato

La polizia ha trovato tre panetti di hashish in casa di un 60enne di Capannori e lo ha arrestato. L'uomo era da poco uscito dai domiciliari ed era conosciuto nella piazza di spaccio della Piana di Lucca. Nel pomeriggio di ieri - venerdì 4 giugno - è stato trovato dagli agenti in un bar senza documenti e ha detto di averli lasciati a casa. Quando la polizia gli ha proposto di accompagnarlo, l'uomo ha dato in escandescenze e ha opposto resistenza. La successiva perquisizione del domicilio ha portato a trovare poco più di 125 grammi di hashish suddivisi in tre panetti. Su un coltello sono state trovate tracce di stupefacente, segno evidente che il confezionamento avveniva in quell'abitazione. Per questo è stato arresto.