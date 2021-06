Use Scotti Rosa, rimane anche Ravelli

Dopo la conferma di coach Alessio Cioni ne arriva un’altra molto importante. Anche il prossimo anno Ashley Ravelli vestirà infatti la maglia della Scotti. La giocatrice italo-americana, protagonista di un’ottima stagione, crede ancora nel progetto biancorosso ed ha detto si alla proposta della società di prolungare il rapporto.

Classe ’93, guardia, Ashley ha disputato una stagione molto importante risultando una delle migliori giocatrici biancorosse e dando soprattutto un grande contributo in difesa. Per lei parlano anche le cifre con quasi 9 punti di media a partita frutto di un 31% dal campo ed un 37 dalla lunga, con canestri segnati anche in momenti decisivi di molte partite. Ed ora pronta a ripartire per una nuova annata altrettanto importante.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa