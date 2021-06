Yoga al convento di San Vettore a Gambassi Terme

San Vettore è un antico monastero che si trova sulla via Francigena, nel comune di Gambassi Terme (FI). Un’oasi di pace e serenità, il luogo ideale per un viaggio alla ricerca dell’armonia tra corpo, anima e mente.

Rinnovando la collaborazione con Luisa Berterame (Param Kiret Kaur), Plantago Associazione Culturale propone un appuntamento imperdibile per chi pratica lo Yoga. Nel pomeriggio di sabato 12 giugno, vi aspettiamo a Gambassi Terme, per la precisione al Convento di San Vettore raggiungibile percorrendo un tratto di via Francigena, tra boschi rigogliosi che, quasi all’improvviso, si aprono per una vista su vigneti e oliveti, quelli tipici della nostra Toscana.

Quello di sabato prossimo sarà il secondo incontro in questo luogo che è ideale per la pratica dello Yoga all’aperto.

Parlando del precedente incontro, Luisa Berterame ha detto: “È stato un tornare di nuovo alla natura e tutti insieme. Grazie a Plantago Associazione Culturale, alla passione di Barbara e Gilberto e all'accoglienza di persone che amano il territorio in cui vivono, in particolare Erika e Peter Nielsen che da oltre trent’anni si prendono cura di quel luogo incantato.”

Dopo la lezione di yoga ci sarà anche l’opportunità di visitare il museo privato che accoglie tutti i reperti ritrovati da Peter Nielsen durante i restauri; non mancherà un momento conviviale per condividere l’aperitivo vegetariano sulla terrazza naturale tra quelle che noi amiamo chiamare “rovine parlanti” dell’antico sito.

ECCO IL PROGRAMMA E I RECAPITI PER PRENOTARE E CHIEDERE INFORMAZIONI

15.45 ritrovo (a chi prenota sarà fornita la posizione esatta)

16.00 breve passeggiata per raggiungere Il Convento di San Vettore

16.30 Lezione di yoga

18.15 Aperitivo vegetariano e visita al museo privato

PRENOTAZIONE NECESSARIA - RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTI COVID19 - POSTI LIMITATI.

Info e prenotazioni

LUISA 338 3059488 - luisa.berterame@libero.it

Organizzazione Plantago Associazione Culturale (www.plantagoeventi.it – 3351852368)