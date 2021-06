Ancora un furto a Montopoli, donne derubano un ciclista

A distanza di circa 10 giorni oggi a Montopoli si è verificato un altro caso di furto da parte di donne che si spacciano per prostitute. Stesso modus operandi dello scorso episodio quando un uomo fu rapinato del suo orologio mentre era fermo in auto ad un semaforo alla stazione di San Romano (Qui la notizia). In quel caso una donna si avvicinò con commenti a sfondo sessuale, un pretesto per poter derubare l'uomo che ha tentato di allontanarla.

Oggi, da quanto si apprende, una nuova rapina sarebbe avvenuta in via dell'Inferno sempre a Montopoli, ai danni di un uomo sulla sessantina. A colpire sarebbero state ancora alcune donne, è imprecisato il numero, che avrebbero preso di mira questa volta l'uomo a bordo della sua mountain bike. Prima si sarebbero avvicinate chiedendo dove fosse via Roma, poi lo avrebbero abbracciato e il pretesto della prestazione sessuale si sarebbe ripresentato. L'uomo sarebbe stato derubato, anche in questo caso, del suo orologio. Sempre da quanto appreso, sarebbe stata sporta denuncia per il fatto.