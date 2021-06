Attenzione ai più deboli: premiati gli studenti del Niccolini di Volterra

Sarà un martedì da ricordare per gli studenti della 5BS indirizzo Alberghiero dell’Istituto Niccolini, che domani saranno premiati dal Comune di Volterra.

"Abbiamo ricevuto – dichiarano il consigliere con delega alle Politiche sociali e Inclusione Manuel Impellizzeri e l’assessora all’Istruzione Viola Luti – la segnalazione, da parte della dirigente Scolastica dell’Istituto Niccolini Ester Balducci, relativa al percorso di inclusione sviluppato dalla classe 5BS dell’indirizzo alberghiero durante i cinque anni scolastici e abbiamo pensato di valorizzare questa buona esperienza attraverso una cerimonia di attestazione di merito".

"Le studentesse e gli studenti, infatti, - continuano Impellizzeri e Luti - si sono distinti per la grande sensibilità e attenzione alle fragilità, confrontandosi con le caratteristiche di ciascuno per una crescita personale improntata al rispetto e alla socializzazione. Consapevoli dell’importanza di questi percorsi inclusivi e del ruolo della scuola nella lotta al disagio e alle diverse forme di discriminazione – concludono Impellizzeri e Luti – vogliamo promuovere questa realtà perché possa costituire un esempio per le generazioni future e possa essere un importante momento di riflessione per tutti noi".

La cerimonia si svolgerà domani alle ore 12 nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa