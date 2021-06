Classica, l'Ort ritorna a suonare a Montaione e Gambassi Terme

A giugno torna il cartellone estivo di Classica, la rassegna – organizzata dalla Fondazione ORT in collaborazione con le amministrazione locali - che dal 1995 invade i borghi di Gambassi Terme e Montaione. Dopo il mancato appuntamento dello scorso anno, causa Covid-19, i concerti pomeridiani alle ore 18.00 tornano per sei domeniche programmate da giugno ad agosto.

I concerti si alternano tra il santuario Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione - noto anche come Gerusalemme di Toscana – e il Parco Comunale di Gambassi Terme (nella pista di pattinaggio).

Sei i concerti con sei gruppi da camera dell'ORT, come vuole la tradizione.

A Gambassi – in ordine di programma – sarà il turno degli Ottoni dell'ORT con un concerto dedicato alle musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla (20 giugno). Il Quintetto a Fiati dell'ORT accompagnerà i travestimenti di Alessandro Riccio nello spettacolo “I Fiati all'Opera” (11 luglio). Iinfine nel centenario della nascita di Astor Piazzolla l'ensemble di achi ORT Attack presenta un programma esclusivo sul grande compositore argentino; tanghi, milonghe e i più bei brani di Piazzolla saranno al centro di programma che propone anche un medley delle musiche di Carlos Gardel ,“Re del Tango argentino” (1 agosto).

A Montaione il cartellone si apre con il Sestetto d'archi capitanato da Daniele Giorgi con un programma di repertorio tra il Quintetto K.516 di Mozart e il Sestetto op.48 di Antonín Dvořák. (27 giugno). A seguire l'Ensemble dell'ORT, formato da archi e fiati, interpreta una delle più amate opere di Beethoven, il Settimino op.20 (25 luglio). Ad agosto chiude la rassegna il quartetto d'archi ORT Florentia che ci accompagna in un viaggio musicale tra Italia, Spagna, Brasile e Argentina (8 agosto).

L'ingresso ai concerti è gratuito su prenotazione. Ci si prenota online su www.eventbrite.it oppure telefonicamente al numero tel. 055 0681726.

CLASSICA 2021: CALENDARIO

domenica 20 giugno 2021 | Gambassi Terme, Giardino Comunale ore 18.00

Classica 2021

MORRICONE & PIAZZOLLA: compositori in eterno

Gli Ottoni dell'ORT ensemble

domenica 27 giugno 2021 | Montaione, Gerusalemme di San Vivaldo ore 18.00

Classica 2021

Sestetto d'archi

MOZART Quintetto per archi K.516

DVOŘÁK Sestetto per archi op.48

domenica 11 luglio 2021 | Gambassi Terme, Giardino Comunale ore 18.00

Classica 2021

I FIATI ALL'OPERA

Quintetto a fiati dell'ORT

Alessandro Riccio attore

musiche di Mozart, Rossini,

Bizet, Puccini

domenica 25 luglio 2021 | Montaione, Gerusalemme di San Vivaldo ore 18.00

Classica 2021

Ensemble dell'ORT

CRUSELL Concert Trio

per clarinetto, corno e fagotto

BEETHOVEN Settimino op.20

domenica 1 agosto 2021 | Gambassi Terme, Giardino Comunale ore 18.00

Classica 2021

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d'archi

musiche di Piazzolla, Gardel

domenica 8 agosto 2021 | Montaione, Gerusalemme di San Vivaldo ore 18.00

Classica 2021

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d'archi

musiche di Boccherini, Turina,

Villa-Lobos, Gardel,

Piazzolla

Ingresso gratuito su prenotazione.

Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726 info@orchestradellatoscana.it

Per maggiori informazioni: Comune di Montaione

tel. 0571 699267 - cultura@comune.montaione.fi.it

Fonte: Ort