Dj e balli in un bar di Altopascio, multe e 5 giorni di chiusura del locale

Sono stati trovati a festeggiare, tra spettacolo e danze il tutto accompagnato dalla musica di un dj, mentre ballavano in un bar. È quanto scoperto sabato scorso in un locale di Altopascio dalla questura lucchese, in collaborazione con i carabinieri di Altopascio e la polizia municipale del Comune.

Per lo svolgimento dello spettacolo danzante, in assenza di autorizzazione, è stato denunciato e sanzionato il gestore, oltre alla chiusura per cinque giorni del locale per violazione delle norme anti Covid. Elevate inoltre altre sei multe ad altrettanti clienti, perché erano sprovvisti di mascherina.