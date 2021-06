Ecofurgoni Alia, 20 punti di raccolta a Firenze

Al via la nuova programmazione potenziata degli Ecofurgoni in città, con oltre 20 punti di raccolta mobili di Alia attrezzati per raccogliere tipologie particolari di rifiuti. Gli Ecofurgoni, presenti soprattutto nei luoghi mercatali, con la nuova programmazione saranno in tour anche in orario pomeridiano in tutte le zone della città, secondo un calendario dettagliato. A questi, si affiancheranno quattro nuovi Eco-centri previsti dal nuovo piano dei rifiuti in aggiunta ai due attualmente attivi. È quanto ha annunciato l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, che ha partecipato in piazza Indipendenza al ‘passaggio’ dell’eco-furgone insieme ai cittadini.

“La logica è sempre quella di aumentare la raccolta differenziata anche di particolari tipi di rifiuti – ha detto l’assessore Del Re - come pile, batterie, contenitori contrassegnati da simboli di pericolo, bombolette spray, farmaci scaduti, lampade a basso consumo e neon, piccoli Raee (tv, radio, aspirapolveri), oli vegetali da cucina o oli minerali da motore esausti. Nel nuovo piano dei rifiuti, è inoltre previsto di aumentare a sei gli Eco-centri in città rispetto ai due attuali, che si trovano entrambi nel Quartiere 5 (San Donato e San Donnino). Il luogo dei quattro nuovi Eco-centri sarà individuato nel nuovo piano operativo, uno per quartiere, ad eccezione del Quartiere 5 dove sono appunto già presenti, in modo da avere una presenza il più possibile diffusa in città”.

Anche gli uffici comunali inoltre si avviano a diventare sempre più “Green”, grazie all’installazione di nuove ‘ecotappe’ per il conferimento di rifiuti come toner, pile, farmaci. Il calendario dei tour degli eco-furgoni è disponibile sulla mappa del sito www.firenzecittacircolare.it. (sc)

Calendario Ecofurgoni

Campo di Marte, Viale Fanti (zona mercato) - Lunedì orario 9-12

Piazza delle Cure (zona mercato) - Martedì orario 9-12

Campo di Marte, Viale Fanti (zona mercato) - Giovedì orario 9-12

Piazza delle Cure (zona mercato) - Sabato orario 9-12

Piazza San Jacopino - Lunedì orario 14 - 17

Cascine, Viale Lincoln (zona mercato) - Martedì orario 9-12

Peretola, Piazza Garibaldi (zona mercato) - Giovedì orario 9-12

Isolotto, Piazza dell'Isolotto (zona mercato) - Venerdì orario 9-12

Galluzzo, Piazza Acciaioli (zona mercato) - 1° e 3° sabato orario 9-12

Piazza Annigoni (zona mercato Sant'Ambrogio) - Mercoledì orario 9-12

Piazza Bartali – Centro Gavinana - Venerdì orario 8 - 12

Piazza Bartali – Centro Gavinana - Mercoledì orario 14,30- 18,30

Piazza Puccini (zona mercato) - 1° e 3° martedì orario 8 - 12

Piazza Santo Spirito (civ. 22 - 23) - 2° e 4° mercoledì 8 - 12

Via Giardini della Bizzarria 14/16 - 1° e 3° mercoledì 8 - 12

Via Bolognese (parcheggio cimitero) - 2° mercoledì 14,30 - 18,30

C.C. Unicoop Ponte a Greve - Giovedì 14,30 - 18,30

Piazza Indipendenza - 1° e 3° martedì 14,30 - 18,30

Via Salvi Cristiani (mercato) - 2° e 4° martedì 14.30-18.30

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa