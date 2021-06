Sting loves Italy: nasce la fondazione in sostegno di bar e ristoranti

La Fondazione di Sting aiuta bar e ristoranti rimasti chiusi nella pandemia

Non è un mistero che Gordon Matthew Sumner, più noto al mondo con il suo celeberrimo nome d’arte Sting, amasse l’Italia e in particolare la Toscana . L’ex leader dei Police, infatti, è cittadino onorario di Figline e Incisa Valdarno, dove si trova la Tenuta Il Palagio, ossia la bellissima villa di sua proprietà, in cui vive parte dell’anno e produce vino, miele e olio.

Il cantante britannico, però, voleva fare qualcosa di concreto per il nostro Paese, in un momento di grave crisi economica causata dalla pandemia Covid. Così, insieme alla moglie Trudie Style ha annunciato ieri, in occasione della Win Race 2021 – gara ciclistica d’élite a cui hanno preso parte grandi campioni di ciclismo come Francesco Moser e Damiano Cunego –, l’istituzione della Every Breath Foundation, fondazione che si dedicherà al sostegno del settore italiano dell’hospitality, che annovera bar, locali e ristoranti.

Oltre che alla Toscana, Sting e Trudie sono molto legati anche al Titano: i coniugi sono ambasciatori della Repubblica di San Marino dallo scorso aprile ed è per questo che il tracciato della Win Race – a cui hanno partecipato 20 ciclisti, i quali hanno affrontato 160 chilometri e 6 ore di gara – sia partito da lì per arrivare al Palagio.

Il nome scelto per la Fondazione riprende ovviamente una delle canzoni più celebri dei Police: Every Breath You Take, contenuto nell’album Synchronicity.

"EBF darà sostegno al settore dell’hospitality – bar, caffè, ristoranti – che ha lottato per tenere aperto a causa della pandemia" ha scritto il cantante su Instagram.

Non resta che sperare che l’iniziativa filantropica dia un po’ di respiro ai protagonisti del mondo della ristorazione.