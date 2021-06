Fuga di gas a Capalbio, 25 persone evacuate: operazioni in corso

È in corso, nel comune di Capalbio in località Casal dei Brizzi, una perdita di gas metano in prossimità di una cabina di decompressione. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Grosseto distaccamento di Orbetello.

La squadra dei vigili del fuoco ha fatto allontanare per precauzione circa 25 persone dalle abitazioni limitrofe alla cabina del gas mentre polizia municipale di Capalbio e carabinieri di Orbetello hanno chiuso al traffico le strade circostanti.

I vigili del fuoco stanno effettuando vigilanza e monitoraggio della concentrazione di gas della zona, in attesa dell'arrivo della squadra di manutenzione dell'ente proprietario della conduttura del gas, per le urgenti riparazioni e verifiche. In supporto è in partenza anche una squadra di vigili del fuoco dalla sede centrale di Grosseto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO