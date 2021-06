Fondò Porte Aperte, addio al padre scolopio Giovanni Grimaldi

È scomparso il Padre scolopio Giovanni Grimaldi, ex rettore dell'Istituto Calasanzio di Empoli, per 25 anni parroco a Sovigliana e tra i fondatori di Porte Aperte, associazione di promozione sociale vicina agli ultimi. L'ultranovantenne uomo di religione fu tra i promotori di tante iniziative nella scuola empolese, tra cui l'asilo nido L'Arca di Noè. Il nome di Grimaldi è legato a Giuseppe Calasanzio anche per un libro a sua firma, pubblicato nel 1997 a cura delle edizioni San Paolo.

A dare la notizia della scomparsa il senatore Dario Parrini, ex sindaco per un decennio del Comune di Vinci. Questo il suo ricordo:

Riposa in pace Padre Giovanni Grimaldi. Una vita lunga e operosa. Un sacerdote speciale.

A Sovigliana, dove è stato parroco per 25 anni dal 1985 al 2010, ha dato tanto a tanti: amicizia, generosità, vicinanza materiale e spirituale, arguzia e ironia, qualche sano rimbrotto quando serviva. In tutto il comune di Vinci ha lasciato un segno marcato.

Negli anni in cui è stato sindaco si è stabilito tra noi un rapporto di forte consuetudine e di stima reciproca.

Me lo ricordo come un vulcano di idee e di iniziative: per la valorizzazione della socialità giovanile, della sua chiesa e del patrimonio artistico in essa contenuto, per la comunità in generale, per i più deboli (quante cose significative e utili, in primo luogo "Porte Aperte", ha promosso ad esempio con Grazia Becarelli cercando il supporto dell'amministrazione comunale...). Le sue riflessioni sui fatti di attualità erano sempre profondi e mai banali.

Ricorderò sempre il suo spessore culturale. Ricorderò sempre la sua devozione per l'insegnamento di Padre Ernesto Balducci. Ricorderò tante cose, anche piccole, come l'ultima volta che ci siamo visti per una bella e lunga chiacchierata, mangiandoci un gelato tranquillamente seduti davanti alla gelateria vicina al Parco di Serravalle.

Lui era già da diverso tempo al Calasanzio, non aveva smesso di farsi venire in mente progetti interessanti sui quali chiedere pareri, condivisione e appoggio. Buon viaggio Padre Giovanni. Conoscerti è stata una fortuna".