Giro d'Italia a nuoto, tappa a Marina di Pisa per Cimmino

Accoglienza più che calorosa quella riservata dall’Amministrazione Comunale di Pisa sabato 5 giugno all’arrivo al Porto di Marina di Pisa, del grande atleta nuotatore, Salvatore Cimmino, che da adolescente subì l’amputazione di una gamba, e che ha dato il via all’evento “Giro d’Italia a nuoto 2021, per una Italia sempre più inclusiva”. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni pubbliche sul tema delle barriere architettoniche e culturali ed insieme a Handy Superabile e Artiglio Nuoto, promuovere anche in Toscana la cultura dell’inclusione sociale e del diritto a viaggiare per tutti.

Partendo da Viareggio, dopo aver nuotato, senza protesi, per 24 km, è stato accolto, nel porto di Marina di Pisa, allestito a festa, con tamburini e figuranti del Gioco del Ponte, dagli assessori del Comune di Pisa al turismo, Paolo Pesciatini, al sociale, Gianna Gambaccini, e alla disabilità, Sandra Munno e dai presidenti delle Associazioni Handy Superabile e Artiglio Nuoto che hanno sostenuto Salvatore in questa difficile impresa.

Salvatore Cimmino, da anni porta avanti, con le sue grandi imprese natatorie, una campagna per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un tema tanto caro all’Amministrazione comunale di Pisa che da anni collabora con l’associazione Handy Superabile ed altre associazioni, coordinate dal Garante della disabilità, per l’adozione del PEBA (Piani pe Abolizione Barriere Architettoniche) e migliorare l’accessibilità nella città.



Salvatore Cimmino ha dichiarato ai presenti che “la disabilità non è a carico della persona e della sua famiglia ma è un fatto di cui la società tutta se ne deve fare carico organizzandosi e rendendo veramente liberi i propri territori e permettere a tutti di esercitare i propri diritti in libertà e la Città di Pisa, in questo senso, dà un grosso contributo al mondo della disabilità, con la Scuola Superiore S. Anna, che con il suo impegno sta sviluppando degli ausili e dispositivi che non hanno niente da invidiare ai nostri arti”.

“Siamo felici di aver ospitato questo evento – ha dichiarato l’Assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Sandra Munno – e ringraziamo Salvatore Cimmino per averci trasmesso la sua forza d’animo e la sua voglia di costruire un futuro migliore, un esempio meraviglioso di quello che significa aver la forza di superare tutte le difficoltà”.