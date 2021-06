Indirizzo artistico al Marconi, Pasqualino (Lega): "Situazione inverosimile"

Sulla vicenda della non attivazione del nuovo indirizzo al Liceo Marconi di San Miniato interviene anche il leghista Consigliere provinciale Giovanni Pasqualino.

"Quello che sta succedendo a San Miniato – dice Pasqualino- ha dell’inverosimile, diversi genitori infatti si ritrovano a Giugno a dover gestire nuovamente l’iscrizione dei propri figli dopo che avevano ricevuto conferma di accettazione della domanda il 26/01/2021 circa l’attivazione della classe con indirizzo Audiovisivomultimediale al Liceo G. Marconi.

Il Dirigente scolastico infatti – continua Pasqualino - con comunicazione del 27/05/2021 rende noto ai genitori la non autorizzazione da parte del Provveditore dell’UST all’attivazione della futura classe prima indirizzo Liceo Artistico presso il Liceo G. Marconi di San Miniato. Tutto questo ovviamente sta creando non pochi disagi ai genitori che si vedono costretti a decidere fra diverse città.

Il Decreto Presidenziale nr. 112/2020 del 30/11/2020 della Provincia di Pisa infatti, approva l’istituzione di un corso di Liceo Artistico, con indirizzo Audiovisivomultimediale, presso il Liceo G. Marconi di San Miniato, in quanto tale tipologia di offerta non è attualmente presente né nella zona del Valdarno Inferiore né nell’ambito territoriale limitrofo della Valdera e in considerazione del fatto che dai dati forniti dall’Osservatorio regionale educazione e istruzione, risulta un notevole numero di studenti residenti nei Comuni del Valdarno Inferiore che si iscrivono a Licei Artistici di altri territori (Empoli, Lucca, Pisa, Cascina), dimostrando la presenza di un forte interesse per tale indirizzo di studi come riportato dalla comunicazione.

Per questo motivo – conclude Pasqualino - ho deciso di presentare una serie di interpellanze in Provincia dove chiedo quante iscrizioni occorrevano per l’attivazione del nuovo indirizzo, quante ne risultavano al 31/01/2021 e cosa intende fare il Presidente della Provincia viste le numerose lamentele da parte dei genitori.

Auspico che si trovi una soluzione celere a tale problematica, in caso negativo ci attiveremo con tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione."