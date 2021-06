La Valdera torna a cantare (all'aperto): protagonisti i cori degli studenti

Torna la bella stagione, la pandemia fa meno paura... si può tornare a cantare!

E' quello che faranno i cori degli Istituti Comprensivi della Valdera (e non solo), nello specifico quelli di Capannoli, Fauglia, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Ponsacco, due Istituti di Pontedera (Gandhi, e Curtatone e Montanara) e l’Istituto Comprensivo di Volterra.

Un progetto, quindi, molto ampio, che vede una stimolante collaborazione tra la Zona Educativa della Valdera e quelle della Valdicecina e Valdarno.

L’iniziativa realizzata nell’ambito del PEZ (Progetto Educativo Zonale) della Regione Toscana si articola in tre distinti eventi, il primo dei quali è una sfiziosa anteprima della rassegna che si svolgerà domani alle ore 12 sotto forma di un podcast radiofonico dal titolo “Controcanto” che potrà essere ascoltato direttamente a questo link: https://www.spreaker.com/show/radiosa-lo-show.

Giovedì, ultimo giorno di scuola, invece si torna letteralmente a cantare con i concerti che bambini/e e ragazzi/e, sapientemente guidati dai loro insegnanti, effettueranno nei cortili degli istituti della Valdera, di Volterra e di Orentano.

Saranno esibizioni che non mancheranno di stupire e che potranno, peraltro, essere ammirate anche successivamente grazie all’ultimo appuntamento, ovvero alla diretta Facebook prevista per Lunedì 14 Giugno alle ore 18 in cui si passeranno in rassegna tutti i cori che hanno partecipato a questa bella iniziativa giunta alla sua sesta edizione.

Ci si potrà quindi collegare liberamente on line a questo profilo Facebook per ascoltare e condividere le tracce audio e video che racchiudono le performance di bambini/e e ragazzi/e.

Insomma grazie alla Conferenza Educativa della Zona Valdera e all’inappuntabile organizzazione del Cred Valdera ed anche a fronte di una pandemia che rallenta la sua corsa, si può tornare a cantare in maniera più spensierata.

Fonte: Ufficio Stampa