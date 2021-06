Lotta alle zanzare, via agli interventi a Lastra a Signa

Già dal mese di maggio sono partite a Lastra a Signa le attività di controllo nel contesto della campagna di lotta alle zanzare (zanzara comune e zanzara tigre), comprensive di interventi di monitoraggio e trattamento portati avanti da Alia Servizi Ambientali SpA.

Per l’area urbana il servizio principale consiste, per tutto l’arco temporale previsto, nell’esecuzione di interventi di trattamento antilarvale ovvero nell’immissione di un prodotto larvicida contenente principio attivo biologico, all’interno di tutte le caditoie stradali contenenti acqua (possibili focolai stabili di sviluppo delle larve di zanzara). Il servizio si concluderà nel mese di settembre-ottobre e potrà essere suscettibile di variazioni o integrazioni in base alle condizioni meteo.

Ricordiamo che l’intero programma di lavoro sarà rivolto esclusivamente alle aree urbane di pertinenza pubblica ed è volto a minimizzare l’immissione di sostanze chimiche nell’ambiente. Tuttavia, considerando il fatto che in media il 70% dei focolai di zanzara riscontrabili su territorio urbano si rintracciano in zone private e risultano quindi irraggiungibili dai servizi sopracitati, è indispensabile che anche i cittadini facciano la propria parte nelle aree private. Si raccomanda quindi di eliminare le raccolte di acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) oppure trattare con opportuni prodotti antilarvali i ristagni ineliminabili (in particolare caditoie e pozzetti di cortili, garages e piazzali interni), al fine di evitare di vanificare quanto fatto a pochi metri di distanza in area pubblica. A tal proposito si sottolinea che è in vigore, come lo scorso anno, l’ordinanza sindacale n.15/2020 che invita i cittadini a intraprendere tali azioni nel periodo aprile-ottobre.

Infine l’ultima azione che metterà in atto l’amministrazione comunale sarà la distribuzione di blister per il trattamento antilarvale a tutti i residenti che hanno giardini o pertinenze esterne con presenza di caditoie, tombini, che saranno corredati dalle necessarie informazioni su come utilizzarli. La distribuzione avverrà, a partire dal prossimo 15 giugno, il martedì e il giovedì dalle ore 09,30 alle 12 presso la sala consiliare del Comune. La distribuzione proseguirà fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre giovedì 8 luglio.

“Dopo quanto fatto lo scorso anno - ha spiegato l'assessore all'ambiente Annamaria Di Giovanni - proseguono le azioni messe in atto dal Comune nella lotta contro la proliferazione delle zanzare dove, ripetiamo, resta preziosissima la collaborazione dei cittadini. Vorrei sottolineare che la nostra intenzione è quella di andare a intervenire con trattamenti mirati sulle larve per evitare di effettuare trattamenti sull’insetto adulto che avrebbero conseguenze impattanti anche su altri insetti e quindi sull’intero ecosistema”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa e Alia Servizi Ambientali SpA - Uffici stampa