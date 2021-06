On The Road Experience, la tappa toscana del viaggio-evento

Si è conclusa ieri la prima tappa del viaggio-evento On The Road Experience, svoltasi nella Regione Toscana. Una ventina, gli equipaggi che hanno aderito e che hanno viaggiato attraverso la Regione, alla scoperta delle sue eccellenze enogastronomiche e delle sue bellezze territoriali.

Tra i partecipanti, imprenditori di importanti Aziende del Made in Italy, legati al loro territorio d’origine, ma rinomati a livello internazionale, accomunati da una grande passione per i motori, che hanno viaggiato a bordo delle loro vetture sportive, con lo scopo di supportare la valorizzazione dei loro luoghi natali. Al centro del progetto On The Road Experience, anche momenti dedicati al sociale e alla solidarietà, con il coinvolgimento di Associazioni locali.

Il fine settimana si è aperto venerdì scorso con il cocktail di benvenuto nell’elegante cornice di Piazzale Michelangelo a Firenze, alla presenza, tra gli altri, della Vicesindaca Alessia Bettini e dell’attore comico Alessandro Paci.

Da qui, i partecipanti hanno poi viaggiato tra i Borghi di Monteriggioni, Montaione, Firenzuola, verso il Circuito Storico Stradale del Mugello e Scarperia, pernottando in dimore storiche lungo il percorso e degustando i vini e i prodotti tipici del territorio nelle pregiate Cantine Vitivinicole, accompagnati nel loro itinerario nel gusto dalla Sommelier riconosciuta a livello internazionale, Olfa Haniche. Particolarmente coinvolgente l’esperienza degustativa tenutasi sabato 3 Giugno nella suggestiva location del Castello di Barbialla.

Domenica scorsa, il Casco Mugello Circuit ha accolto i viaggiatori di On The Road Experience che hanno effettuato un Giro Rievocazione dello storico Mugello Stradale, su strade aperte al pubblico, alla presenza del pilota professionista Guido Sgheri. In questo particolare contesto si è svolto anche un primo incontro con i bambini delle Associazioni Pianeta Elisa e Il Delphino O.d.V, che sono stati coinvolti in una sessione fotografica con le vetture presenti.

Il Giro ha fatto tappa anche a Firenzuola dove le auto sono state accolte dal Vicesindaco Francesco Guidarelli e dall’Assessora alla Cultura Monica Poli, oltre che dagli onori di una delegazione delle Forze dell’Ordine.

Tappa finale della domenica, Scarperia San Piero, dove gli equipaggi sono stati ricevuti in Piazza Vicari dagli sbandieratori del gruppo Bandierai e Musici di Castel San Barnaba; accoglienza organizzata dalla Proloco di Scarperia. Qui si è tenuto un secondo incontro con i bambini delle Associazioni Pianeta Elisa e Il Delphino O.d.V per un altro momento fotografico e la consegna del merchandising ufficiale e degli orologi marcati Sordi. Alle Associazioni sono state donate anche le targhe commemorative di On The Road Experience e due copie autografate dell’ultimo libro di Angelo Castelli, “Dentro la Scuderia”.

Alla presenza della Vicesindaca e dell’Assessore agli Eventi Motoristici del Comune di Scarperia e San Piero, Loretta Ciani e Marco Recati, oltre che di Damiano Landi Console Touring Club, si è svolto poi il pranzo presso Palazzo Vicari con l’allestimento in stile medievale e i figuranti Nobili Balladori da San Barnada, sempre realizzato dalla Proloco.

Fonte: Ufficio Stampa