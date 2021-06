Raccolta porta a porta, prosegue con Alia 'Firenze città circolare'

Dopo i dati record per la raccolta differenziata che sfiora l’80% nelle zone del “Lotto 1” dei quartieri 2 e 5 già raggiunte dal nuovo sistema di raccolta “porta a porta”, il progetto di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Firenze prosegue nelle zone di Bellosguardo, Mantignano, Ugnano, Sorgane, Villamagna, Nave a Rovezzano, Boboli, Cinque Vie, Giogoli e Michelangiolo dei Quartieri 1-3-4. Alia Servizi Ambientali SpA ha programmato per tempo una massiccia campagna informativa rivolta agli utenti. In fase di conclusione della contattazione delle 10.893 utenze (di cui 637 non domestiche) residenti nelle aree sopra evidenziate dei Quartieri n.1, n. 3 e n. 4, che hanno ricevuto al proprio domicilio il kit di raccolta (bidoncini, sacchi, materiale informativo, calendario settimanale), da domani, 8 giugno, operatori di Alia faranno un “remind” della trasformazione del servizio, consegnando materiale informativo nei luoghi più frequentati ed affiggendo locandine alle postazioni stradali presenti, che in seguito verranno rimosse.

Il cronoprogramma prevede, infatti, l’avvio del sistema di raccolta porta a porta, per tutte le frazioni eccetto il vetro, per lunedì 21 giugno e dal 19 luglio l’avvio della rimozione dei cassonetti stradali presenti. Sulla sede stradale saranno, quindi, posizionate le sole campane verdi per la raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti): le altre frazioni (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica-metallo-tetrapak-polistirolo e rifiuti residui non differenziabili) dovranno essere unicamente conferite nei giorni previsti dal calendario “porta a porta”. Coloro che non hanno ancora ricevuto il kit con la dotazione necessaria per conferire correttamente i propri rifiuti, possono prenotarne il ritiro contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.30, il numero 055-0541023 indicato nel materiale informativo e sulle locandine.

Per maggiori informazioni sul progetto e sul sistema di raccolta nell’area di interesse è possibile consultare il portale dedicato, www.firenzecittacircolare.it, che permette di verificare per ogni strada e piazza di Firenze quale sarà il sistema adottato e la presunta data di avvio del nuovo servizio oltre alla localizzazione degli altri servizi (Ecocentri, Ecofurgoni ed Ecotappe) utili per tutti quei rifiuti che per caratteristiche e dimensioni non vanno consegnati ai servizi stradali. A disposizione dei cittadini anche a la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.