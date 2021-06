Ruba zaino a un turista alla stazione, 31enne nei guai

La polizia lo ha trovato in via Corridoni a Pisa e lo ha controllato, scoprendo che aveva commesso un furto alla stazione poco prima. Un 31enne di origini marocchine è stato denunciato e poi portato in un centro di permanenza e rimpatrio a Torino, da dove verrà riaccompagnato nel paese di origine, dato che era clandestino in Italia.

L'uomo è stato sorpreso in piena notte in via Corridoni. La polizia lo ha riconosciuto come autore di un furto qualche ora prima, quando alla stazione aveva portato via uno zaino a un turista. Portato in questura, è stato trovato in possesso di parte della refurtiva contenuta nel bagaglio. La polizia ha acquisito le immagini del furto e lo ha individuato come autore materiale.