Sorpreso a spacciare ecstasy, in manette 27enne

Sabato 5 giugno a Firenze la polizia ha arrestato un fiorentino di 27 anni sorpreso a spacciare ecstasy a una 20enne nella zona di piazza Ghiberti. Gli agenti si sono insospettiti non appena hanno visto pusher e cliente incontrarsi nel pomeriggio in piazza, per poi incamminarsi insieme in via dell’Ortone.

Sotto gli occhi dei poliziotti in borghese, la giovane ha ricevuto dall’uomo un involucro in cambio di una banconota da 20 euro.

La polizia è subito intervenuta recuperando l’oggetto dello scambio - nel frattempo finito a terra, nel vano tentativo della ragazza di liberarsene - con al suo interno una pasticca rosa di ecstasy, del peso di circa mezzo grammo.

Dalle tasche del pusher sono successivamente saltate fuori altre due pasticche della stessa sostanza. Gli agenti hanno inoltre scoperto e sequestrato nell’abitazione dell’arrestato, all’Isolotto, una piccola dose di marijuana e una di cocaina.

Secondo quanto ricostruito, lo spacciatore si era dato appuntamento tramite social con la giovane acquirente, quest’ultima segnalata per uso personale di droga.