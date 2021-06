Sostegno all'affitto, online il bando a Firenze

Sulla rete civica del Comune di Firenze è online il bando per il sostegno straordinario all'affitto. La misura è destinata a rimborsare parzialmente la spesa per il canone di locazione sostenuta per i primi sei mesi del 2021. Il contributo rientra tra le tre azioni di sostegno finanziate attraverso il Por Fse 2014-2020 e destinate ai nuclei familiari in situazione di criticità socio-economica aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria. Sono 3.5 milioni le risorse, erogate dalla Regione al Comune di Firenze per il finanziamento delle linee di intervento; circa un milione va al sostegno straordinario all'affitto. Sarà possibile presentare domanda fino al 6 luglio.