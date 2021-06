Strani furti a Firenze: rubati catalizzatori dei furgoni e sedie da parrucchiere

Furti 'curiosi' all'interno di aziende e negozi nell'area fiorentina.

Il primo è avvenuto la notte scorsa nel parcheggio della cooperativa sociale Archimede di Calenzano. In via Zanella sono stati rubati i i catalizzatori delle marmitte di 30 veicoli utilizzati dalla società per la pulizia delle strade dell'area di Firenze e del Chianti, effettuata per conto di Alia spa. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Un altro episodio riguarda invece il centro di Firenze. In via Palazzuolo i ladri sono entrati in un negozio di parrucchiere portando via non solo la cassa, dove non c'era denaro, ma anche le attrezzature per il taglio di capelli e anche le sedie. I malviventi sono entrati forzando la saracinesca e la porta di ingresso. Su questo caso indaga la polizia.