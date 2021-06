Teatro C’art, un'estate per imparare. Alloggio gratuito

L’estate torna a essere al centro della programmazione formativa del Teatro C’art di Castelfiorentino (FI): ripartono i seminari estivi di formazione teatrale insieme ad André Casaca e Teresa Bruno. Dopo la pausa del 2020 a causa del Covid-19, quest’anno si rinnova la proposta formativa incentrata sul clown, sull’identità comica, sull’espressività corporea e sull’uso funzionale della voce. Per sostenere la cultura e promuovere la formazione artistica, quest’anno i partecipanti potranno usufruire di uno sconto speciale: grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, l’alloggio sarà gratuito per tutta la durata del corso!

Ecco il programma dei corsi, che si svolgeranno tutti presso la sede del Teatro C’art (Via G. Brodolini 9, Castelfiorentino – FI):

- IDENTITÀ COMICA DEL CORPO – con André Casaca – Livello base

26 luglio – 30 luglio (25 ore)

9 agosto – 13 agosto (25 ore)

Studio pratico sul clown a partire dall’identificazione dell’essere comico in relazione alla propria gestualità quotidiana.

- IDENTITÀ COMICA DEL CORPO – con André Casaca – Livello avanzato (indirizzato esclusivamente a chi ha già partecipato alla formazione precedente “Clown, identità comica del corpo” di livello base, oppure abbia già una formazione sul clown)

2 agosto – 6 agosto (30 ore)

16 agosto – 20 agosto (30 ore)

Creazione di scene singole e a coppia con l’uso di oggetti e sviluppo di numeri gags in costruzione proposte dai partecipanti.

- ESPRESSIVITÀ E PRONTEZZA CORPOREA – con Teresa Bruno

23 agosto – 27 agosto (25 ore)

Studio sul linguaggio corporeo, ricerca teatrale e preparazione fisica attraverso lo yoga, il mimo, il teatro fisico, la clownerie, la danza, la voce e il respiro.

- DARE CORPO ALLA VOCE – con Teresa Bruno

30 agosto – 3 settembre (25 ore)

Seminario per esplorare, con curiosità e gioco, il suono della propria voce, attraverso lo studio funzionale della voce.

Per agevolare il nostro lavoro e facilitare un clima di spensieratezza e gioco è necessario effettuare entro e non oltre le 48 ore precedenti l’arrivo in struttura, tampone antigienico (no tampone rapido). Verrà richiesto di esibire il referto negativo il primo giorno di corso.

Per ulteriori informazioni su costi, alloggio e organizzazione, è possibile consultare il sito https://www.teatrocart.com/formazione/seminari-estivi-2021/ oppure contattare il Teatro C’art all’indirizzo mail info@teatrocart.com o al numero 0571 629811.

Fonte: Teatro C'Art di Castelfiorentino