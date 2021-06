Trekking urbano, itinerari per scoprire Vinci

Un’estate in cammino. Quella che si appresta ad arrivare sarà infatti una stagione estiva contrassegnata dal Trekking Urbano per le vie del centro storico di Vinci. Quattro percorsi guidati alla scoperta dei luoghi del Genio con uno sguardo rivolto non solo alla storia e all’arte del passato ma anche a quella contemporanea. L’evento, a cura della Pro Loco di Vinci insieme alla collaborazione dell’Associazione “Vinci nel Cuore” e patrocinato dal Comune di Vinci, è stato calendarizzato in serie, così da permettere a tutti di fruire dei quattro percorsi tematici nel più ampio tempo possibile. Il primo appuntamento è infatti fissato per Sabato 12 Giugno, mentre il finale è previsto per Domenica 31 Ottobre in occasione della XVIII° Giornata nazionale del trekking urbano. Le visite guidate saranno aperte a tutti gratuitamente con la possibilità di dare un contributo volontario. La volontà dietro l’organizzazione del Trekking Urbano 2021 è quella di accogliere più visitatori passibili, di ogni dove e ogni età ma rispettando le norme di sicurezza ancora vigenti, per cui la partecipazione resta riservata ad un massimo di 20 persone. Per info e prenotazioni contattare i recapiti 3341804770 - 3498338263 o scrivere a info@prolocovinci.com oltre a seguire l’evento sulla pagina Facebook della Pro Loco Vinci.

Fonte: Ufficio stampa