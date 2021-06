Variante per opere pubbliche: domani in Consiglio comunale a Pisa

La "Variante per opere pubbliche e di interesse pubblico" sarà al centro dei lavori del Consiglio Comunale di domani, dalle 14,30, diretta streaming, ci sarà. Questo argomento sarà introdotto dall'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli.

“Si completa domani in Consiglio Comunale - così ha commentato il Presidente della Commissione Urbanistica, il consigliere Maurizio Nerini (Fdi-PnC) - il percorso iniziato a gennaio in Commissione urbanistica con l’adozione della variante generale che ha l'obbiettivo di svincolare dai piani attuativi, con poche possibili varianti puntuali, opere pubbliche tramite modifiche cartografiche e modifiche normative, opere necessarie soprattutto per sanare situazioni annose nella città. Nello specifico abbiamo esaminato i seguenti punti: Parco Cisanello, l’area Ex Lottizzazione Paradisa, Sant’Antonio in Qualquonia, il campo sportivo “Abetone”, il parcheggio via di Putignano, i parcheggi lungo via Mazzei e via San Biagio, e una nuova rotatoria tra via due Arni e via Rook in Barbaricina”.

L’inizio di questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperto da una comunicazione del consigliere Andrea Serfogli (Pd) che chiede che venga intitolato un luogo significativo della città alla scienziata Anna Maria Ciccone che, nel 1944, a Pisa, salvò l’Istituto di Fisica dalla razzia tedesca (oggi a palazzo Matteucci, in piazza Torricelli c’è solo una targa che la ricorda).

Poi sarà la volta di ben 4 question time. Il primo è del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) ed è sul “mancato rispetto della normativa sulla trasparenza da parte della Navicelli spa e di Pisamo”. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo è del consigliere Gabriele Amore (M5S) ed è sulla rampa di accesso alla spiaggia libera di Pisa. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli. Il terzo è del consigliere Marco Biondi (Pd) ed è sull'aumento del costo, per medici e infermieri, del parcheggio di Via Cammeo. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli. Il quarto è del consigliere Riccardo Buscemi (Fi) ed è sulla minaccia di licenziamento per i 15 lavoratori dell’Autogrill di Pisanova. Gli risponderà la vicensindaca Raffaella Bonsangue.

Successivamente si passerà poi alle interpellanze. In particolare i consiglieri comunali discuteranno, grazie ad una interpellanza del consigliere Matteo Trapani (Pd), del completamento della ciclopista del Trammino, grazie ad una interpellanza del consigliere Marco Biondi (Pd) del piano della mobilità sostenibile e, infine, grazie ad una interpellanza dei consigliere Vladimiro Basta (PD), del rimborso dell’abbonamento per i lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. A tutte queste interpellanze risponderà l’assessore Massimo Dringoli.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno Martedì 15, Martedì 22 e Martedì 29 Giugno

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa