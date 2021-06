A Firenze un murale sulle meraviglie marine

Nel capoluogo toscano, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, è stato rivelato uno dei dieci preziosi murales frutto del progetto Oceano e Clima, lanciato dalla Onlus Worldrise e che coinvolge altrettanti giovani artisti. L’opera – che raffigura le bellezze e le meraviglie del mondo marino - è visibile sul muro situato presso l’Istituto Da Vinci ed è stata realizzata dall’artista Artolution. L’iniziativa è ideata dalla Onlus Worldrise e si posiziona all’interno della campagna 30x30 Italia, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare e far luce sull’importanza rivestita dai mari nei confronti della salute del Pianeta. Questi ultimi, infatti, sono capaci di generare tra il 50 e l’80% dell’ossigeno utilizzato per respirare e di assorbire un terzo del biossido di carbonio (CO₂) emesso nell’atmosfera. Per tale motivo, Worldrise ha deciso di dare vita alla campagna con l’obiettivo di salvaguardare entro il 2030 almeno il 30% delle nostre acque attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP)

Queste opere d’arte, realizzate con vernici ecologiche, raffigurano le bellezze e le meraviglie del mondo marino, come la fauna tipica dei mari, il legame tra l’uomo e la natura e altre immagini evocative in grado di far riflettere sulla necessità di salvaguardare e proteggere le nostre acque. Su ognuna di esse è presente, inoltre, un link che rimanda a una sezione dedicata al progetto della pagina 30X30 Italia sulla quale sono presenti 10 video divulgativi di approfondimento e ispirazione sul legame tra oceano e clima, tra cui quello di Mario Salari - Head of Italy di Ariston Thermo Group.

Ariston ha deciso di supportare attivamente questa ambiziosa iniziativa, grazie ai propri valori che sposano perfettamente quelli della campagna 30X30 Italia e del progetto Oceano e Clima.

La casa rappresenta, infatti, in questo contesto un punto di partenza importante in quanto anche le decisioni in tema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria possono contribuire non solo a creare un comfort a livello termico, ma anche a generare una svolta che possa portare a un futuro più sostenibile e di valore, che metta al centro la salvaguardia ambientale, divenuta ora più che mai fondamentale.

Per tale motivo, la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con altri di ultima generazione è indispensabile per contribuire a un cambio di rotta sempre più green. Ariston, infatti, promuove l’iniziativa “Sconto in Fattura”. Si tratta di un ottimo e concreto strumento per chiunque decida di sostituire impianti termici obsoleti e altamente inquinanti con impianti nuovi (quali caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi), più efficienti e sempre più connessi che permettono di gestire in modo “intelligente” i consumi, così da ridurre le emissioni ambientali, usufruendo delle agevolazioni previste dal Superbonus 110% e dall’Ecobonus 65% e 50%.

Ariston e Worldrise: due realtà che hanno unito le proprie forze per un obiettivo comune e di valore, fondamentale per il futuro delle prossime generazioni: la salvaguardia dei mari e del nostro Pianeta.

Fonte: Ufficio stampa