Alla Misericordia di Empoli corso gratuito di primo soccorso

Prosegue l’attività di formazione che la Misericordia di Empoli organizza a servizio della comunità, con corsi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

Dal 28 giugno è la volta del Corso di primo soccorso, della durata di una settimana, fino al 3 luglio, che consentirà ai partecipanti di imparare le corrette tecniche di soccorso da attuare in situazioni di emergenza sanitaria e ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE).

Il corso, a cui è possibile iscriversi dai sedici anni di età, si svolgerà nella sede dell’Arciconfraternita in Via Cavour 32 a Empoli, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19, con utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale, gel sanificante a disposizione dei partecipanti e sanificazione costante degli spazi.

Chi volesse iscriversi e avere maggiori informazioni su questa importante occasione formativa, che permette di acquisire conoscenze e abilità salvavita, ma anche di fare il primo passo per diventare soccorritore volontario alla Misericordia, può chiamare la sede centrale allo 0571-7255 o inviare un’email a volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli