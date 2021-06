Altopascio solidale, una 'staffetta' per figli e nipoti di Carmela Fontana

È una vera e propria staffetta di solidarietà quella che sta coinvolgendo in questi giorni la cittadina di Altopascio dove, su input dell’amministrazione comunale, con la collaborazione dei centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate, e grazie anche all’attivazione spontanea degli stessi cittadini, è partita una raccolta fondi a sostegno dei figli e dei nipotini di Carmela Fontana, la donna, residente ad Altopascio, vittima di femminicidio per mano del marito.

Numerose le attività commerciali del centro e delle frazioni che stanno aderendo alla raccolta fondi, all’interno delle quali chiunque può lasciare una donazione negli appositi contenitori. Un contributo, ognuno come può, per supportare i due figli di Carmela, i nipotini della donna, tutti drammaticamente coinvolti in questa tragedia.

Ad Altopascio le attività sono: Ottica Vannini, Bar orologio, La Dogana, Bar stadio, Serendipity Cafè, pasticceria Montanelli, pasticceria Millevoglie, Lina marchese parrucchieri, Hair Line, Crazy sport, profumeria La fenice, gelateria Stragoloso, calzature Nincheri, Ottica Bonini, Loft, Caffitaly, tabaccheria Collodi, parrucchieri Franchi, alimentari Mandroni, pizzeria La torre, pasticceria La giostra, Erboristeria del benessere, Osteria Il pirata, Bar la posta, Bar Roberto, pizzeria La cicala, Fashion abbigliamento, edicola Regoli, Zoofolia, parrucchieri I Modigliani, Gerry Santoro, Muhas, Stile casa, DuCaffè store, Carta e penna, Idee fiorite, Ki come te, Gioielleria Del sarto, Casa della lana, Calzolaio, Sisley, pizzeria L’Oliva, Tau Motors, Riccardo Corredi, Mitos, Farmacia Tonini, Villa Nadar. Marginone: Parrucchiera Viviana, pasticceria La Mimosa, Macelleria Satti, ristorante Ragno d’oro, La bottega del Marginone, bar Mami’s. Badia Pozzeveri: farmacia comunale, Fly in Bar. Spianate: Agriturismo L’Apiscampo, Calzature Roberta, Fiorista a.Tea, Farmacia Baldacci, abbigliamento i.Elle, Dorella acconciature estetista, Cuore di panna, pizzeria La cicala 2, Bar Tropical, Alimentari Megaro, L’angolo della pizza, Estetica Valentina.