Canoa, Biagini e Biondo conquistano la nazionale

La maglia della nazionale azzurra, Andrea Biagini e Niccolò Biondo, atleti della Società Canottieri Firenze, se la sono guadagnata con delle gare bellissime frutto di un lavoro intenso che dura da anni. Non è un caso, infatti, che i due ragazzi allenati da Marco Guazzini abbiano centrato, nelle gare di selezione a Castelgandolfo, la convocazione nella squadra italiana che parteciperà alle gare internazionali di luglio ad Auronzo.

“Niccolò e Andrea sono due bravi ragazzi - commenta Marco Guazzini - dotati di un gran fisico e che sono molto cresciuti in questo anno. Biondo è un atleta molto talentuoso, Biagini straordinariamente maturo e disciplinato”.

Sulle rive del lago di Castelgandolfo, sotto gli occhi dello staff tecnico della federazione della canoa, Marco Guazzini si gode i suoi pupilli.

“Sono già atleti completi - prosegue - vincono la maratona ma vanno forte anche sui 200, vincono sui mille e sui 500 sia da soli che in K2. Già l’anno scorso avrebbero potuto approdare in nazionale ma quest’anno è stata la volta buona e siamo felicissimi così”.

Alle gare internazionali di Auronzo che si svolgeranno dal 2 al 4 luglio, Biondo e Biagini faranno anche equipaggio in K2, rinnovando la barca nuova che la società ha acquistato apposta per loro grazie a un generoso contributo.

“Niccolò Biondo e Andrea Biagini faranno parte della rappresentativa della categoria Ragazzi ma, di fatto, gareggeranno con gli Junior. Dopo due anni - conclude Guazzini - tornano nostri atleti in nazionale e questo è un segnale particolarmente importante per il nostro settore giovanile e per la nostra società”.

