Ce n'è per tutti all'Estate Cerretese: tra natura e borgo tante iniziative

Frutto di un lavoro di squadra che mette insieme l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, l’Associazione CCN, le contrade e un numero crescente di associazioni che abbraccia tutta la comunità, l’ESTATE CERRETESE è contraddistinta da numerosi eventi ed iniziative.

Trascorso il periodo più complicato della pandemia, tutti i soggetti coinvolti, fermo restando il rispetto dei regolamenti anti Covid, si sono attivati per proporre ai cittadini e ai turisti un programma interessante che si protrarrà fino al prossimo mese di settembre.

Il programma, ricco e variegato, intercetta i gusti di tutti prevedendo cinema, musica, teatro, camminate, degustazioni, visite nel Padule.

Da segnalare, tra le proposte, quelle legate a Dante per i 700 anni dalla morte. Sarà proprio con “Dell’Arte Contagiosa”, uno spettacolo teatrale in Piazza Dante Desideri, che il 19 giugno prenderà il via il programma che deve però rinunciare, per evidenti motivi, alla Notte d’Isabella e a Medicea.

Simona Rossetti (foto gonews.it)

“Tutto ciò che faremo - commenta il Sindaco Simona Rossetti - avrà la passione, la partecipazione e l’impegno dell’Amministrazione comunale e di tutte le associazioni. Metteremo tutta l’energia di chi ha voglia e piacere di ritrovarsi naturalmente nel rispetto delle regole. Per questo abbiamo pensato a tante iniziative all’aria aperta che sono favorite dalle caratteristiche del nostro territorio. Sarà una bella occasione per i nostri cittadini e sia per chi verrà a trovarci per vedere tanti luoghi che abbiamo organizzato con il concorso di tutti pensando a percorsi, degustazioni e molto altro, senza dimenticare i 700 anni dalla morte di Dante. L’Estate cerretese sarà un bel modo per ripartire”.

Lorenzo Brunori, presidente Pro Loco Cerreto Guidi (foto gonews.it)

“E’ un programma di eventi che nasce da un periodo da cui dobbiamo trarre insegnamento - afferma il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori - il senso della proposta di questo calendario è quello di andare a costruire un insieme di percorsi tematici su tutto il nostro territorio seguendo le linee che sono quelle della valorizzazione delle nostre colline e del territorio. Lo faremo con percorsi conosciuti ed altri nuovi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa