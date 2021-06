Cimitero dell'Ambrogiana, tumulazioni bloccate per anni: ampliamento impossibile

A partire dal 1 gennaio del 2022 saranno sospese per alcuni anni le tumulazioni nel cimitero dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino.

Il Piano Regolatore Cimiteriale aveva previsto la possibilità che mancassero loculi a disposizione della cittadinanza nel cimitero dell’Ambrogiana.

La motivazione è lontana nel tempo e risale più o meno alla fine degli anni Settanta, quando mancando loculi a disposizione venne sospesa la tumulazione.

A distanza di 35 anni (durata delle concessioni dei loculi) si ripresenta una situazione analoga.

L’amministrazione comunale ha verificato l’impossibilità di ampliare il cimitero dell’Ambrogiana per questioni connesse alla collocazione dello stesso e a caratteristiche geologiche dell’area. Da qui scaturisce la necessaria decisione di sospendere le tumulazioni per un periodo di circa 5 anni, come indicato dall’ordinanza firmata dal sindaco Masetti. Rimane sempre possibile la sepoltura in terra. Coloro che invece vorranno seppellire i propri cari in un loculo dovranno farlo in una delle altre aree cimiteriali presenti sul territorio comunale.

Le concessioni cimiteriali hanno una durata quarantennale, prima ancora più lunga e per questa ragione occorre una visione di lungo periodo; il Piano Regolatore dei Cimiteri è uno strumento utile per pianificare la loro gestione e per correggere, come possibile, criticità derivanti da gestioni di mezzo secolo fa.

È così che negli ultimi anni, proprio perché consapevole dei limiti del cimitero dell’Ambrogiana, l'Amministrazione ha fatto importanti investimenti sul plesso del Castello e su altri cimiteri minori di Pulica, San Vito e Samminiatello. In particolare nell’area del Castello è stata creata una capienza per la tumulazione più che sufficiente per rispondere alle necessità dei propri cittadini.

"So bene che quando un proprio caro muore i familiari desiderano tumularlo nell’area cimiteriale vicina a casa o magari dove sono già altri congiunti. La necessità di sospendere per un periodo le tumulazioni nel cimitero dell’Ambrogiana è un’eredità di un lontano passato e non è possibile ampliare quel plesso per ragioni strutturali. Da qui la decisione di intervenire sugli altri cimiteri aumentandone la capienza in vista della sospensione delle tumulazioni per 5 anni, il tempo necessario per arrivare alla fine della concessioni in essere, procedere alle estumulazioni e avere nuovi loculi a disposizione", afferma il sindaco Paolo Masetti.