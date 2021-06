Con la mostra "Corpi" riparte il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci ha ripreso, nel rispetto delle vigenti normative, l’attività presso la propria sede di Capraia Fiorentina, piazza R. Dori.

Come noto l’Associazione alterna mostre di artisti esterni, di evidenza regionale e nazionale, con esposizione dei soci, la cui attività peraltro non si limita al gruppo per esprimersi spesso in mostre ed eventi a largo raggio.

Questa volta si parte, esponendo presso la sede, con la mostra sociale “Corpi” già pubblicata on line nello scorso mese di maggio, che molti consensi ha già riscosso sia pure sui mezzi telematici e “social”.

Ora frequentatori abituali ed appassionati in genere potranno vedere direttamente le opere che una cinquantina di artisti (pittori, scultori, ceramisti, fotografi, ecc.) hanno prodotto sul tema - appunto “Corpi” - e potranno riscontrare le varietà interpretative cui sono pervenuti per rispondere, ciascuno con il proprio mezzo espressivo, al tema stesso.

La mostra sarà aperta, con ingressi secondo le norme di legge, venerdì prossimo alle ore 17,30 e rimarrà visitabile nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle 19 per concludersi domenica 27 giugno con lo stesso orario.

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci ed il Comune di Capraia e Limite, che patrocina l’iniziativa, si augurano che la mostra ripeta e possa ampliare il consenso ricevuto “on line” ed essere vista come un primo passo verso un’attività gradualmente a pieno regime.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa