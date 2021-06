Danni al cavo Enel interrato a Pontedera, la cronologia dei lavori

Pontedera – Nota stampa E-Distribuzione (Gruppo Enel)

Pontedera, 8 giugno 2021 –E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che nella giornata di ieri (lunedì 7 giugno), intorno alle ore 14:00, si è verificato un disservizio elettrico a Pontedera, a causa del danneggiamento – per motivi in corso di accertamento – del cavo interrato che alimenta l’area compresa tra via Vittorio Veneto, via Pisana e via Della Bianca.

I tecnici dell’azienda elettrica hanno eseguito manovre in telecomando e manuali sul posto, effettuando dei bypass da linee di riserva in modo da isolare i tronchi di rete danneggiati e da ripristinare il servizio elettrico per le utenze coinvolte che gradualmente, entro le ore 15:00 circa, sono state rialimentate. Questa mattina, poco dopo le 9:30, alcune operazioni di riassetto dei carichi elettrici hanno provocato dai 5 ai 10 minuti di assenza di elettricità per un gruppo di utenze tra via Veneto, via Pisana e vie limitrofe.

Adesso il sistema elettrico è regolarmente funzionante ed E-Distribuzione sta programmando gli interventi di sostituzione dei tratti di linea danneggiati senza ulteriori disagi per la clientela, se non eventuali brevi interruzioni temporanee di cui sarà data preventiva informazione. La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione del servizio, alle situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito l’Azienda precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono effettuati tutti i bypass possibili per assicurare alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è ridotto alle circostanze suddette.

Fonte: Enel