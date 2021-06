Dante e il III canto dell'Inferno a Artimino

Venerdì 18 giugno arriva a Carmignano, nella pieve romanica dei Santi Maria e Leonardo ad Artimino, la messa in scena del III canto dell'Inferno. Artimino, racchiuso nella cinta muraria medievale, è infatti uno dei luoghi attraversati da questo viaggio, un luogo d’eccellenza, ricco di luoghi di grande interesse culturale come la villa medicea La Ferdinanda, sito Unesco, le necropoli etrusche e il Museo Archeologico comunale che conserva importanti reperti della civiltà etrusca.

Lo spettacolo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Carmignano, sarà ad ingresso gratuito e regolato dalle norme anticovid che prevedono l’ingresso contingentato e la prenotazione obbligatoria per soli 40 posti.

Tutto questo è stato organizzato nel percorso “Dell’Arte Contagiosa”, un viaggio artistico-teatrale nella vita del grande poeta, attraverso i Canti dell’Inferno raccontati e recitati nelle chiese romaniche e nelle piazze medievali della Toscana.

